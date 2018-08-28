К 2020 году до Иннополиса построят дорогу за 4,5 млрд рублей‍

На строительство и реконструкцию трассы М7 около Иннополиса потратят 4,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе "Волго-Вятскуправтодора".

Длина участка трассы составляет 10 км, 500 млн на ее строительство будет потрачено в этом году. Всю дорогу планируют сдать к 2020 году.

Для распределения потоков на дороге построят развязку по типу клеверного листа, которая позволит доехать до Иннополиса, Казани и Ульяновска.

Также будет расширена проезжая часть мостов через реки Прорва и Сулица, построен путепровод и надземный пешеходный переход у села Татарское Бурнашево.