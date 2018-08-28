Материал не найден

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Бабушка из Татарстана установила рекорд, сдав на водительские права в 78 лет
07:04, сегодня29
В Казани на крупном заводе нашли труп в цистерне
10:52, сегодня
В Зеленодольске на Дне города девушки будут гнуть метал и жонглировать шинами от КАМАза
10:48, сегодня
ВТБ увеличил портфель онлайн-депозитов на 85%
10:47, сегодня
Воры перешли черту: из квартиры жителя Казани вынесли имущество на сумму 520 тыс.руб.
В Челнах задержали подростка по делу о смертельном конфликте из-за замечания
10:03, сегодня3
В ДТП под Казанью, где "Ладу" "расплющили" две фуры, погиб настоятель храма
09:59, сегодня
«МегаФон» запускает самый быстрый безлимитный интернет
09:44, сегодня3
Очки или линзы: что выбрать казанцам, чтобы не потерять зрение на рабочем месте
Психолога из Казани обвинили в сексизме из-за теста с велосипедами
09:31, сегодня3
Сегодня Путин выступит с обращением к жителям России по пенсионной реформе
08:59, сегодня25
Сегодня в Казани ожидается +27 градусов
06:17, сегодня
Казань 10 лет назад: утопленные в ванной дети, убийство двух школьниц и сожженная конопля
21:16, 28.08.201817
Казань сегодня: беспилотное такси, задержание экс-начальника МВД и "вор в законе"
20:46, 28.08.2018
Бывший игрок «Рубина» рассказал, как его жену в Казани выставили из больницы умирать домой
19:19, 28.08.201835
Медведев обязал Татарстан вернуть субсидии, выданные на переселение из аварийного жилья
18:49, 28.08.20186
"Какая красота вокруг". Как преобразилось Юдино после масштабной реконструкции
18:25, 28.08.201842
В Казани в День города изменятся несколько автобусных маршрутов
17:27, 28.08.20186
В Татарстане с башенного крана сняли голую женщину
17:03, 28.08.201825
В Казани на крыше жилого дома нашли минометный снаряд
16:26, 28.08.20188
В казанской колонии нашли повешенным заключенного, сидевшего за невыплату алиментов
16:15, 28.08.201846
Первый светофор на улице Кремлевская пока так и не заработал
16:10, 28.08.20187
В Нижнекамске возбудили уголовное дело из-за массовой драки, попавшей на видео
16:09, 28.08.20189
Премьер-министр РТ о выкупе квартир в Мергасовском доме: стоимость была бы отрицательной
15:59, 28.08.201818
Под Казанью четыре человека погибли в столкновении "Лады" и грузовиков
15:11, 28.08.201814
Жители Татарстана назвали средний размер взятки
14:50, 28.08.201814
В Казани водитель Audi подрался с водителем погрузчика из-за резкого подрезания на дороге
14:25, 28.08.201823
«Островки безопасности» для детей и пожилых людей появились в Казани
14:21, 28.08.20183
В Иннополисе запустили беспилотное такси. В Казани оно может появиться в 2019 году
13:41, 28.08.201813
В Казани из магазина эвакуировали свыше 100 человек из-за сотового телефона
13:25, 28.08.20185
В Казани из-за Дня города перекроют улицу Сибгата Хакима и площадь Тысячелетия
12:59, 28.08.20185
В Казани задержали экс-начальника МВД по борьбе с оргпреступностью
12:44, 28.08.201822
В Татарстане произошла вспышка газа на АЗС. Пострадал заправщик
12:09, 28.08.20185
Метшин прокомментировал вырубку сотен деревьев в Казани ради строительства школы
11:19, 28.08.201846
В Татарстане осенью появится первый двухуровневый пляж
10:59, 28.08.201816
ВТБ Лизинг передал клиентам более 25 тысяч автомобилей в рамках программы Минпромторга
10:51, 28.08.2018
В России студенты смогут получить звание без службы в армии‍
10:45, 28.08.201812
В Казани вновь открыли ресторан KFC, закрытый из-за сильного шума
09:59, 28.08.20186
Полицейские вновь задержали казанского "вора в законе" Сыча
09:25, 28.08.201838
В Набережных Челнах столкнулись бронеавтомобиль и грузовик
09:17, 28.08.201818
Под Казанью на несколько часов закрыли трассу из-за огненного ДТП с грузовиками
09:04, 28.08.20186
Как молодым казанским семьям стать счастливыми родителями здорового ребенка
09:00, 28.08.20185
Дрифт-шоу, концерт «Hi-Fi» и «Любэ» и конные скачки. Чем заняться на День города в Казани
07:00, 28.08.20182
Сегодня в Казани ожидается +25 градусов
06:15, 28.08.20182
Казань сегодня: избиение преподавателя, акцизы на бензин и "Дубравная"
20:03, 27.08.20189
Казанец готов провести химическую кастрацию, чтобы избавиться от ярлыка «педофил»
18:20, 27.08.201850
В Казани задержали парня, сломавшего ребра преподавателю КФУ
17:30, 27.08.201823
Авиагонки Red Bull Air Race в Казани: лучшие фото этапа
17:09, 27.08.201812
В Казани после скандала с "тузиком" судья Арбитражного суда покинул совет судей Татарстана
16:59, 27.08.201817
Прокуратура предупредила исполком Казани из-за водителя автобуса, державшего руль ногами
16:08, 27.08.201810
В Челнах водителя убило разорвавшимся колесом
16:05, 27.08.20188
В Казани резко выросло число отказов в приеме школьников в 10-й класс
15:18, 27.08.201823
Казанец закрасил "двойную сплошную" на дороге, чтобы было проще попасть домой
14:45, 27.08.201816
Доктор, преподаватель и блогер: у казанской сети центров «Биомед» новый Главный врач
14:45, 27.08.201822
Читатели ProKazan.ru за 5 дней собрали 820 тысяч на лечение девушки, умирающей от рака
14:20, 27.08.201828
В Казанском кремле прошел прием в честь лучших семей Татарстана
13:56, 27.08.201823
В Татарстане охотники потеряли 12 "стволов" с начала года
13:53, 27.08.20186
В Казани вновь запретили купаться на двух пляжах
13:14, 27.08.201812
27 августа в Казани Том Сойер проведет лекцию и расскажет как заработать денег
12:53, 27.08.20187
В России начали платить информаторам МВД‍
12:40, 27.08.201816
В Казани 1 сентября откроются три новые школы
11:50, 27.08.201810
На долгую память
14:44, 27.02.2018
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
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