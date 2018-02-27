Первый светофор на улице Кремлевская пока так и не заработал

Первый светофор на улице Кремлевская в Казани пока так и не заработал, на нем лишь постоянно мигает желтый сигнал, сообщает "Татар Информ".

Режим "желтого мигания" сделан для того, чтобы привлечь внимание водителей к изменениям на этом участке. В скором времени светофор будет запущен в полном режиме.

Решение об установке светофора было принято после того, как за последний год на перекрестке произошло около 30 ДТП, в которых пострадали три человека.