В Казани из-за Дня города перекроют улицу Сибгата Хакима и площадь Тысячелетия

Ограничения продлятся несколько дней

В Казани из-за празднования Дня города перекроют улицу Сибгата Хакима и площадь Тысячелетия, сообщается на официальном портале мэрии города.

Улица Сибгата Хакима будет перекрыта на участке от улицы Декабристов до улицы Абсалямова с 7:00 до полуночи 30 августа .

Площадь Тысячелетия будет перекрыта с 22:00 28 августа до 6:00 29 августа и с 20:00 29 августа до 6:00 31 августа.

Напомним, ранее ProKazan.ru составил полную афишу событий Казани на 30 августа - ожидается дрифт-шоу, концерт «Hi-Fi» и «Любэ» и конные скачки.