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В Татарстане произошла вспышка газа на АЗС. Пострадал заправщик

В Татарстане произошла вспышка газа на АЗС. Пострадал заправщик
16+
Фото: ProKazan.ru

В селе Кулаево Пестречинского района РТ накануне в результате вспышки газа на автозаправочной станции пострадал один человек, сообщили в МЧС РТ.

Газо-воздушная смесь вспыхнула около 15 часов при заправке «Газели», в результате 54-летний заправщик получил ожоги лица и рук второй степени и был госпитализирован.

Иницдент случился из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования АЗС.

N. Vildanov, 28.08.2018, 12:09
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин28 августа 2018, 12:35
Все свалят на него
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Горожанин28 августа 2018, 12:42
В ответ на комментарий пользователя
Все свалят на него
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Конечно свалят . Даже если он курил , все равно свалят ! Это Россия , детка ! Все все же знают , что он не виноват , он в принципе не может быть виноватым . Виноваты жулики и воры у власти , а свалят как всегда - на простого работягу . Даже если курил или через одно место все делал . Все равно не виноват .
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