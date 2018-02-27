В Татарстане произошла вспышка газа на АЗС. Пострадал заправщик

В селе Кулаево Пестречинского района РТ накануне в результате вспышки газа на автозаправочной станции пострадал один человек, сообщили в МЧС РТ.

Газо-воздушная смесь вспыхнула около 15 часов при заправке «Газели», в результате 54-летний заправщик получил ожоги лица и рук второй степени и был госпитализирован.

Иницдент случился из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования АЗС.