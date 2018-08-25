Сегодня ночью в Набережных Челнах столкнулись бронеавтомобиль и грузовик. Фотографии ДТП появились в соцсетях.

Авария произошла на Орловском кольце.

- Ночью на кольце светофоры желтым моргают, получается путаница, бтр не уступил дорогу, ехавшему по кольцу МАЗу. Очень часто такие аварии в этом месте, проблема не решается, - написал очевидец (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред).

Известно, что пострадавших в ДТП нет. В настоящее время выясняются все подробности происшествия.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в 2017 году в Набережных Челнах Росгвардии передали десять бронированных автомобилей "Патруль", их передадут подразделениям специального назначения по борьбе с терроризмом и вооруженной преступностью. В состав машины входят комплектующие производства "Камаз".

Каждый автомобиль рассчитан на размещение десяти военнослужащих. Корпус спецтехники выполнен в виде цельнометаллической сварной капсулы, способной обеспечить надежную защиту личного состава, узлов и агрегатов. Полная масса автомобиля составляет 13,5 тонны, мощность двигателя – 260 лошадиных сил. Один такой автомобиль стоит 12 млн. рублей.