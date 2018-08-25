Под Казанью на несколько часов закрыли трассу из-за огненного ДТП с грузовиками

В столкновении погиб один из водителей

Накануне вечером в Высокогорском районе Татарстана столкнулись три грузовика, в результате один из водителей погиб, а трасса М7 была перекрыта на несколько часов. Об этом ProKazan.ru сообщили в ГИБДД.

По предварительным данным, около 17:50 на 822-м км трассы сломался "Камаз", за рулем которого был 35-летний водитель из Арского района. Увидев стоящий на обочине грузовик рядом с ним остановился 58-летний водитель другого "Камаза", который предложил отбуксировать его на жесткой сцепке.

- Когда он укреплял сцепку, в них врезался 46-летний водитель DAF из Нижнекамского района. После удара фуры загорелись. Водитель, который устраивал сцепку, погиб - он в тот момент находился между двумя грузовиками, еще один водитель получил различные травмы, - сообщили ProKazan.ru.

Грузовики загорелись, дым от них был виден даже в Казани.

Сначала движение по трассе было перекрыто, чуть позже движение было организовано по двум полосам из четырех имеющихся, а спустя несколько часов по всем полосам.