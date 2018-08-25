Под Казанью водитель фуры протаранил Ford: там погибла годовалая девочка

В Зеленодольском районе Татарстана накануне утром в ДТП со Scania погибла годовалая девочка из Ford Focus, об этом сообщили в МВД по РТ.

Предварительно, в 10:50 48-летний водитель грузовика из Магнитогорска на высокой скорости не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди Ford, за рулем которго был 28-летний сотрудник управляющей компании из Казани.

В результате в Ford получила травмы годовалая дочь водителя, она скончалась спустя несколько часов от черепно-мозговой травмы.

По факту ДТП ведется следствие.