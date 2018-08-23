СМИ: в Татарстане зафиксирована нехватка топлива на газовых заправках

В Татарстане, равно как и в некоторых других регионах России, появились проблемы с поставками пропана для газовых заправок, об этом сообщает "Интерфакс". Такая ситуация наблюдается около 2 недель.

- Зачастую заправки стояли около суток без этого вида топлива, наблюдались большие очереди, - отметил один из участников рынка.

Причиной может быть рост спроса на пропана из-за того, что многие автовладельцы переходят с дорогого бензина на относительно дешевый газ.

Среди других возможных причин - ограничение поставок в республику для розницы из-за того, что более выгодно продавать газ на экспорт. Также на некоторых торговых точках была прекращена продажа сжиженного углеводородного газа из-за переоформления разрешительных документов.