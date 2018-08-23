Вечернее ДТП на Миллениуме: в массовом столкновении авто пострадали две женщины

В Казани накануне вечером, 23 августа, на мосту Миллениум произошло массовое ДТП, столкнулись три автомобиля, информация о происшествии появилась в соцсетях.

Предварительно, сначала столкнулись KIA и "Лада" отечественное авто въехало в заднюю часть иномарки. ДТП было не слишком серьезным, однако спустя несколько минут после столкновения в них врезался внедорожник Toyota.

Уже в тройном столкновении пострадали два человека - женщина за рулем Toyota, которая, предварительно, не была пристегнута ремнем безопасности, а также еще одна женщина-водитель другого автомобиля. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.