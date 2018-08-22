В Татарстане женщина на KIA насмерть сбила 6-летнюю девочку в канун ее дня рождения

В Татарстане в поселке Аксубаево накануне 37-летняя женщина на KIA Rio насмерть сбила 6-летнюю девочку, информацию подтвердили в ГИБДД.

Предварительно, в 19:45 на улице Мазилина женщина на высокой скорости наехала на девочку, которая перебегала дорогу вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия.

Отмечается, что погибшей девочке сегодня исполнилось бы 7 лет.

Женщина ранее нарушала правила дорожного движения 24 раза, 18 раз из них - за превышение скоростного режима.

От медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения она отказалась, возбуждено уголовное дело.