В Чувашии свадебный кортеж из Татарстана попал в ДТП: погибла девушка

В Чувашии свадебный кортеж из Татарстана попал в смертельное ДТП, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Авария произошла 18 августа возле деревни Мачамуши Вурнарского района в 11.30.

- Одна из машин свадебного кортежа, которая следовала в сторону Чебоксар, выехала на «встречку» и столкнулась с грузовым «Мерседесом», - сообщили в ведомстве.

По предварительном данным, водитель автомобиля «Лада Приора» пытался совершить обгон, но не успел завершить маневр. В результате в аварии пострадал водитель легкового автомобиля, его доставили в больницу. А пассажирка, которая сидела рядом с ним, скончалась на месте ДТП. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.