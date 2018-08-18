В Казани появится новый школьный маршрут, автобусы по нему будут ходить от поселка Беляевского (Ново-Юдино) до школы №151 в поселке Юдино. Об этом на совещании в мэрии рассказал начальник Управления образования Ильнар Хидиятов.

В Казани на сегодняшний день существуют 24 школьных маршрута, по которым ездят 25 автобусов. Все они оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС и тахографами.

Ранее сообщалось, что автобусный маршрут №62 в Казани собираются продлить до ЖК «Салават Купере» и поселка Осиново. Сейчас маршрут следует от остановки Гудованцева до Проспекта Победы, маршрут продлят после завершения всех работ по благоустройству пути.