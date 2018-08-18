«Даже не тормозил»: на улице Сахарова водитель «Лады» протаранил автобус

В Казани в минувшую субботу 36-летний водитель "Лады Гранта" протаранил автобус, об этом сообщили очевидцы и в ГИБДД.

Предварительно, напротив дома №12 по улице Сахарова "Лада" на большой скорости врезалась в красный автобус маршрута №31, в котором было 20 пассажиров. По словам очевидцев, водитель "даже не тормозил".

В результате водителя "Лады" госпитализировали с множественными переломами пояснично-крестцового отдела позвоночника.