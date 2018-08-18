В центре Казани водитель внедорожника сбил куницу

В центре Казани на улице Право-Булачная водитель внедорожника сбил куницу - небольшое хищное животное, занесенное в Красную книгу. Об этом сообщает телеканал "Эфир".

Для водителя выбежавшая на дорогу куница стала неожиданностью, он даже не успел ее заметить. В результате наезда зверек получил травмы, но остался жив.

Не зная, как помочь животному, очевидцы позвонили на "горячие линии", но там помочь им не смогли, они на время забрали куницу домой.

Они также попросили позвонить им людей, знающих, что можно сделать с пострадавшей куницей.