В Татарстане водитель «Лады» и ребенок погибли, опрокинувшись на авто в кювет

В Тукаевском районе Татарстана накануне вечером после ДТП погибли 38-летний мужчина и 6-летний мальчик, информацию из соцсетей подтвердил источник ProKazan.ru.

По предварительным данным, примерно в 18:30 водитель "ВАЗ 2114" не справился с управлением и опрокинулся в кювет, в результате он скончался на месте. В салоне авто находилась его 30-летняя подруга и 6-летний мальчик, они не были пристегнуты ремнями безопасности, в результате вылетев из салона авто.

Женщину госпитализировали в больницу скорой медпомощи, как и мальчика, который около 21:00 скончался.