В Казани внедорожник вылетел в кювет: его остановило дерево

В Актанышском районе Татарстана внедорожник Mitsubishi вылетел в кювет и врезался в дерево. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Двигаясь на большой скорости водитель автомобиля Mitsubishi потерял управление и вылетел с дороги в кювет. Машина остановилась только когда врезалась в стоящее дерево.

В машине находились три человека: 34-летний водитель и две его пассажирки. Они получили травмы, однако от госпитализации отказались



Прибывшие по вызову спасатели отключили аккумулятор во избежания возгорания.