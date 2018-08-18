В Казани столкнулись в заглохший Volkswagen врезался Mercedes: пострадал один человек

Вчера вечером, 18 августа в Казани столкнулись Volkswagen и Mercedes. Пострадал один человек, сообщает Inkazan.

Авария произошла на проспекте Универсиады. Автомобиль Volkswagen двигался в сторону Танкового кольца в сторону центра Казани. В какой-то момент у машины заглох двигатель. Водитель собирался выставить аварийный знак, но не успел - в машину врезался Mercedes.

Медики госпитализировали водителя автомобиля Mercedes - он ударился головой. Второй водитель разбил лицо, но от медицинской помощи отказался.