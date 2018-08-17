В центре Казани произошло серьезное ДТП: есть пострадавшие

Сегодня ночью на пересечении улиц Назарбаева и Островского произошло ДТП с участием трех автомобилей, передает телеканал «Татарстан24».

Авария произошла в тот момент, когда одна из иномарок пыталась на огромной скорости проскочить перекресток. В результате ДТП столкнулись две иномарки и «Лада».

- В салоне отечественного автомобиля находилась молодая супружеская пара. Они были пристегнуты, но все же получили повреждения, - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, в ДТП виноват водитель Solaris, который на огромной скорости выскочил на перекресток, не убедившись в безопасности маневра.