В Приволжском районе Казани до конца октября продлили закрытие по 4 улицам

До 30 октября в Приволжском районе Казани продлили ограничение движения по улицам Магистральная, Турбинная, Учительская и Яшь Кыч. Об этом говорится на официальном сайте мэрии города.

- Продлен срок производства работ по ремонту ливневой канализации в рамках реконструкции автомобильной дороги, - сообщили в пресс-службе.

Так, движение по-прежнему будет ограничено по улице Магистральная на участке от здания №48/1 до здания №2 по улице Победиловская 1-я, а также улицы Учительская на участке от улицы Магистральная до здания №2 по улице Учительская.

Кроме того, остается закрытой проезжая часть на другом участке по улице Магистральная - от здания №48/1 до здания №4 (корп.1), а также по улице Яшь Кыч и улице Турбинная в районе пересечения с улицей Магистральная.