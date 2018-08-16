В Казани на улице Побежимова сгорело такси

В Казани сегодня загорелось такси Daewoo Nexia на улице Побежимова, сообщил народный корреспондент портала.
- Около 16:30 на улице Побежимова, возле горбольницы №12, не доезжая до Копылова, пожар, - рассказал очевидец.
На месте работают спасатели.
В Казани сегодня загорелось такси Daewoo Nexia на улице Побежимова, сообщил народный корреспондент портала.
- Около 16:30 на улице Побежимова, возле горбольницы №12, не доезжая до Копылова, пожар, - рассказал очевидец.
На месте работают спасатели.
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