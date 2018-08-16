Количество камер на дорогах России может увеличиться вдвое к 2024 году

Количество комплексов фото- и видеофиксации на российских дорогах может быть увеличено вдвое к 2024 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом говорится в письме за подписью замминистра транспорта Николая Асаула, направленном в регионы, с которым ознакомилась газета "Известия".

- Сейчас на российских дорогах свыше 9 тыс. комплексов фото- и видеофиксации. По планам Минтранса, к концу 2019 года их должно стать больше на 11%, 2020 года - на 33% (от нынешнего количества), 2022 года - на 66%, 2023 года - на 88%. Наконец, к концу 2024 года число камер на дорогах должно вдвое превысить сегодняшнее, - говорится в сообщении издания.

Кроме того, к 2019 году планируется разработать методику динамического перераспределения мест размещения камер фиксации нарушений ПДД. Как отмечает газета, такие технологии уже используются в некоторых регионах. Камеры размещают на обочинах и переставляют при необходимости.