В Казани трамвай сошел с рельсов

В Казани на улице Пионерская с рельсов сошел трамвай, сообщили очевидцы в соцсетях.

По словам автора видео, "на Пионерской водитель трамвая пересмотрел "Форсаж" и решил уйти в дрифт, но не вышло.

Отметим, в Казани довольно часто сходят с рельсов трамваи. Несколько месяцев назад на улице Гвардейская около остановки "Сады" трамвай сошел с рельсов.