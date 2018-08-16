В Казани общественный транспорт в Курбан-Байрам начнет работать в 3:30

В Казани 21 августа, в день празднования Курбан-Байрам, ряд троллейбусов и автобусов будут работать с 3:30, сообщается на официальном портале мэрии города.

Так рано утром начнут работать следующие автобусные маршруты:

1, 2, 5, 6, 10, 10а, 15, 23, 29, 30, 31, 35, 35а, 37, 47, 53, 54, 56, 63, 68, 74, 75, 91,

а также троллейбусы, которые ездят по маршрутам 1, 2 и 12.

Ранее начало работы позволит всем желающим добраться до мечетей, где в это утро будут проходить молитвы.

Напомним, Курбан-байрам, который в 2018 году в Татарстане верующие отметят 21 августа, является нерабочим праздничным днем. Забой жертвенных животных стартует после праздничного намаза и продлится три дня в специально отведенных местах — в 17 мечетях Казани, а также в забойном комплексе по Мамадышскому тракту, 40.