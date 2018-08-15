В Казани начали ремонтировать улицу Академика Глушко на участке в 2 км, сообщили сегодня в Миндортрансе РТ.

На этом участке уложат новый слой высококачественного асфальтобетона с использованием полимерно-битумного вяжущего, а также отремонтируют тротуары, установят новые дорожные знаки. Кроме того, на проезжей части будет нанесена горизонтальная дорожная разметка из термопластика, появится один остановочный павильон.

В Казани в этом году на ремонт дорог потратят 1,6 млрд рублей.