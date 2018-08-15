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В Нижнекамске ищут свидетелей ДТП, где водитель Mercedes насмерть сбил мальчика

В Нижнекамске ищут свидетелей ДТП, где водитель Mercedes насмерть сбил мальчика
16+
Фото: соцсети

В Нижнекамске разыскивают свидетелей ДТП 9 августа, в котором 24-летний водитель Mercedes насмерть сбил 6-летнего мальчика, сообщили в ГИБДД.

Наезд произошел в 18 часов около дома №26 по улице Корабельной, от полученных травм ребенок скончался на месте. По словам очевидцев, мальчик внезапно выбежал на дорогу, водитель не успел его заметить. По данным ГИБДД, ребенок перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Свидетелей ДТП просят позвонить по телефонам: 49−24−90 и 42−92−00.

Отметим, что родителей ребенка также оштрафовали за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, так как он гулял на улице один.

Источник фото

N. Vildanov, 16.08.2018, 11:41
Тэги: ДТП
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Комментарии

Горожанин16 августа 2018, 11:59
Очень интересно, у родителей погиб малыш и их оштрафовали.
Понятно, что должны контролировать ребенка, но к себе же его не привяжешь.
И вместо сострадания штраф.
Кошмар конечно.
Соболезнования родителям.
Лучший комментарий
2
19
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Горожанин16 августа 2018, 12:37
Сдурели. Штраф у родителей.
1
10
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин16 августа 2018, 12:56
Мохнатая рука в защиту поднялась?>-(
Тут местные СМИ , первая статья https://ntr-24.ru/index.php?newsid=50781
0
3
Согласны с автором?
Горожанин16 августа 2018, 13:31
В ответ на комментарий пользователя
Мохнатая рука в защиту поднялась?>-(
Тут местные СМИ , первая статья https://ntr-24.ru/index.php?newsid=50781
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В защиту кого? Это вполне могла быть случайность. А дети не должны одни гулять.
1
1
Согласны с автором?
Горожанин16 августа 2018, 13:56
В ответ на комментарий пользователя
Очень интересно, у родителей погиб малыш и их оштрафовали.
Понятно, что должны контролировать ребенка, но к себе же его не привяжешь.
И вместо сострадания штраф.
Кошмар конечно.
Соболезнования родителям.
Развернуть
за своего ребенка я бы этого мерсовода его же кишками задушил.
0
0
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