В Нижнекамске ищут свидетелей ДТП, где водитель Mercedes насмерть сбил мальчика

В Нижнекамске разыскивают свидетелей ДТП 9 августа, в котором 24-летний водитель Mercedes насмерть сбил 6-летнего мальчика, сообщили в ГИБДД.

Наезд произошел в 18 часов около дома №26 по улице Корабельной, от полученных травм ребенок скончался на месте. По словам очевидцев, мальчик внезапно выбежал на дорогу, водитель не успел его заметить. По данным ГИБДД, ребенок перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Свидетелей ДТП просят позвонить по телефонам: 49−24−90 и 42−92−00.

Отметим, что родителей ребенка также оштрафовали за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, так как он гулял на улице один.

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