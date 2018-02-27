В Казани на улице Космонавтов водитель «Лады» снес фонарный столб

В Казани на улице Космонавтов сегодня утром водитель "Лады Калина" снес фонарный столб, об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Предварительно, водитель на высокой скорости не справился с управлением, в результате влетел в ограждение и врезался в фонарный столб. От удара столб упал на дорогу.

Уточняется информация о возможных пострадавших.