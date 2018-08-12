В Казани водитель автобуса проехал на «красный» и сбил 11-летнего мальчика

В Казани 39-летний водитель автобуса "МАЗ" маршрута №19 накануне сбил 11-летнего мальчика, проехав на красный сигнал светофора, об этом сообщили в ГИБДД.

Предварительно, около 15:00 на перекрестке улиц Ленинградская — Максимова мальчик переходил проезжую часть на зеленый свет, когда на него наехал автобус.

Ребенок получил ушиб мягких тканей и ссадину правой кисти и правой голени.

С начала года в Казани количество ДТП по вине водителей общественного транспорта возросло на 24%, число пострадавших граждан — на 38%.