В Татарстане школьник на скутере погиб, попав под автобус

В Елабужском районе Татарстана в минувшую субботу погиб 15-летний школьник, он на скутере попал под автобус "ПАЗ". Информацию ProKazan.ru подтвердили в ГИБДД.

По предварительным данным, в 18:10 64-летний водитель автобуса, в котором были 29 пассажиров, врезался в скутер со школьником за рулем, который начинал движение от края проезжей части.

- Подросток не имел прав на управление скутера, от полученных травм он скончался на месте, - сообщили ProKazan.ru.