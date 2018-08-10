В Татарстане не поделили дорогу внедорожники: пострадали два человека

Вчера вечером в Лаишевском районе Татарстана столкнулись два внедорожника. Пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Авария произошла на на 25-м км автодороги Казань – Матюшино.Сообщение о столкновении спасатели получили в 18:06. Сообщается, что водители внедорожников «УАЗ» и «Опель» не поделили между собой дорогу. Оба автомобиля от удара развернуло поперек дороги.

В результате аварии пострадали водитель и пассажирка иномарки. Спасатели ‘экстренно отключили аккумуляторы и смыли разлившееся на дорогу топливо.