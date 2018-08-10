C понедельника закрывается движение по трем улицам Авиастроительного района Казани

13 августа в Казани закрываются для движения транспорта улицы 2-я Ленинградская, Побежимова и Социалистическая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Закрытие дороги по улице Социалистическая возле дома №12 связано с устройством заезда и продлится с 13 по 20 августа.

Улица 2-я Ленинградская на участке от дома №6 до улицы Побежимова будет закрыта до 23 августа. Связано это с устройством приямков под горизонтально-направленное бурение для прокладки бытовой и ливневой канализации.

В свою очередь, рабочим придется устанавливать объемную рабочую технику для прокладки ливневой канализации. Для этой цели закрывается проезжая часть по улице Побежимова в районе дома №17.