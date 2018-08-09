В Казани из-за авиационного шоу перекроют улицы Сибгата Хакима и Бондаренко

Сегодня в Казани перекроют улицы Сибгата Хакима и Бондаренко, такое решение было принято из-за проведение авиационного шоу "Я выбираю небо".

Движение по Сибгата Хакима от пересечения с улицей Декабристов до пересечения с улицей Абсалямова будет закрыто с 15:00 до 22:00, в это же время будет перекрыто движение по улице Бондаренко от дома № 3 по улице Сибгата Хакима до пересечения с улицей Сибгата Хакима.

Напомним, в программе демонстрационных полетов шоу примут участие самолеты авиации общего назначения, государственной авиации и экспериментальной авиации. Также будет участвовать пилотажная группа "Русь" из Вяземского учебного авиационного центра, и впервые на авиашоу выступит самолет ТУ-22М3.