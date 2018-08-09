В Татарстане «Газель» без колеса протаранила автокран, «легковую» и микроавтобус

В Альметьевском районе Татарстана накануне водитель "Газели", потерявшей колесо на трассе, протаранил автокран, Toyota Camry и микроавтобус Renault, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Предварительно, в 15:30 около села Русский Акташ водитель "Газели" начал обгон, однако у автомобиля отлетело колесо. "Газель" врезалась в автокран, а после чего по касательной столкнулась с Toyota и микроавтобусом, ехавшим из Казани в Бугульму. "Газель" опрокинулась на бок.

В результате аварии водителя Renault госпитализировали в тяжелом состоянии.