На проспекте Победы ноги погибшего в ДТП пешехода разбросало на десятки метров

В Казани на проспекте Победы пешеходу оторвало ноги после наезда "Лады Приора", он скончался на месте. ДТП случилось минувшей ночью, сообщает телеканал "Татарстан 24".

Предварительно, мужчина перебегал дорогу в неустановленном месте. Водитель "Лады", ехавшей на высокой скорости, из-за сильного дождя даже не заметил мужчину и сбил его, даже не успев притормозить.

Личные вещи, а также части тела погибшего мужчины разбросало на несколько десятков метров.

Расследованием наезда занимается ГИБДД, сейчас устанавливается личность погибшего.