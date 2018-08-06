Десять самых популярных марок автомобилей у жителей Татарстана

Стала известна "десятка" самых популярных автомобилей Татарстана на первичном рынке в 2018 году, рейтинг составлен изданием UfaTime.ru на основе данных исследовательской компании "Автостат Инфо".

Лидеры

Лидером автомобильного рынка Татарстана является модель Lada Granta с показателем 3 097 реализованных экземпляров, что на 4,2% больше, чем было продано в первом полугодии 2017 года.

Второе место принадлежит семейству машин Kia Rio с 2 434 авто и падением продаж на 23,2%, третье – за моделью Lada Vesta с 2 323 проданными авто и ростом показателя на 25,8%, четвертое место занимает седан Hyundai Solaris с 1 662 авто (минус 23,2%). Замыкает пятерку лидеров республиканского рынка кроссовер Hyundai Creta с 1 465 единицами (плюс 22,3%).

Замыкают "десятку"

В ТОП-10 самых популярных автомобилей среди жителей Татарстана также вошли хэтчбек Renault Sandero с 1 268 авто (минус 3,1%), высокий «хэтч» Lada Xray с 1 232 авто (плюс 5,5%), седан Volkswagen Polo с 1 081 авто (плюс 12,4%), универсал Lada Largus с 971 авто (плюс 45,6%) и кроссовер Renault Duster с 954 реализованными экземплярами и увеличением спроса на 0,4%.

В целом за первое полугодие в республике было продано 32 831 новый автомобиль и это на 5,7% больше, чем в январе-июне 2017 года. Большинство реализованных машин – это иномарки с долей 71,4% от общего объема продаж или 23 430 авто в абсолютных значениях. На российские бренды пришлось 9 401 авто и 28,6% от всего первичного авторынка Татарстана.