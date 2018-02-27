В Татарстане парень погиб в ДТП с горящей «Ладой»

В Арском районе Татарстана накануне погиб 26-летний водитель "Лады Калина", который пострадал в ДТП с горящим авто. Информацию подтвердил источник Prokazan.ru.

По предварительным данным, ночью 5 августа водитель на высокой скорости не справился с управлением и опрокинулся в кювет встречного направления.

- Автомобиль загорелся, пострадавшего водителя госпитализировали с черепно-мозговой травмой, он скончался спустя несколько часов в больнице, - сообщили Prokazan.ru.