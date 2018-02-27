В Казани автобус обрушил остановку на 14-летнюю девочку

В Казани автобус въехал в остановку на улице Богатырская, в результате конструкция упала на стоявшую рядом 14-летнюю девочку. Об этом сообщили в ГИБДД.

В минувшую субботу, 4 августа, напротив дома №27 на улице Богатырской 52-летний водитель автобуса "МАЗ" не выбрал безопасный боковой интервал, из-за чего врезался в остановку. Девочка получила сотрясение головного мозга, ей оказали медицинскую помощь.

В Казани за последние 2 дня произошло более 200 ДТП, в которых пострадали 18 человек.