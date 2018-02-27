Дальнобойщик из РТ протаранил автомобиль ГИБДД в Бурятии: двое полицейских пострадали

27-летний дальнобойщик из Татарстана протаранил стоящий служебный автомобиль ГИБДД в Бурятии. В результате ДТП пострадали двое полицейских. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Авария произошла 5 августа на 184 километре автодороги «Р-258 Байкал», в 500 метрах от села Выдрино Кабанского района.

- Водитель большегруза не справился с управлением и совершил наезд на стоящую служебную автомашину LADA Granta. На данном участке автодороги проводятся ремонтные работы, сотрудники полиции пропускали встречный транспорт, - рассказали в ведомстве.

В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир служебного автомобиля — сотрудники ОМВД России по Кабанскому району. Один из них был госпитализирован.

Виновник ДТП — житель Татарстана был привлечен к административной ответственности, передает портал progorodchelny.ru.