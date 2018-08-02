«Велосипедист пробил лобовое стекло». На проспекте Победы насмерть сбили мужчину

В Казани на проспекте Победы сегодня ночью насмерть сбили 30-летнего велосипедиста, от силы удара он пробил лобовое стекло иномарки. Об этом сообщает "Татарстан 24".

Мужчина на велосипеде ехал по проспекту Победы в сторону улицы Дубравная, когда его сбила Datsun. Сначала велосипедист пробил лобовое стекло авто, а после его откинуло на несколько метров. От полученных травм он скончался на месте.

На место происшествия пришла мать погибшего велосипедиста, она рассказала, что ее сын из-за частых ссор с супругой постоянно страдал от депрессии.

Сейчас расследованием занимается ГИБДД.