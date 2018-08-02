Водитель из Татарстана уснул за рулем и устроил смертельное ДТП в Саратовской области

Водитель из Татарстана устроил массовое ДТП в Саратовской области. Смертельная авария произошла накануне утром на 167 километре автотрассы Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Вольском районе, пишет портал progorodchelny.ru со ссылкой на «Про Вольск».

Сообщается, что 27-летний водитель «KIA Rio» из Татарстана уснул за рулем и врезался в автомобиль «Mitsubishi Outlander», который следовал в попутном направлении. От удара автомобиль «KIA Rio» вылетел на встречную полосу и врезался в «Hyundai Creta».

В результате аварии на месте погиб 52-летний пассажир «KIA», еще одна 26-летняя пассажирка скончалась в больнице. В настоящее время устанавливаются все подробности происшествия.