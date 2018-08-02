В Казани по платным парковкам начали ходить пешие патрули. Водители им угрожают

Автомобилисты прячут номера за тряпочками и бумажками

В Казани по платным парковкам начали ходить пешие патрули, который ищут водителей автовобилей, скрывающих госномера. Такое нововведение появилось несколько месяцев назад, были подведены некоторые итоги, сообщает "Вечерняя Казань".

Всего в штате исполкома четыре пеших инспектора, которые ходят по парковкам, очищают номера и фотографируют автомобили нарушителей на планшеты, в которые вмонтированы мобильные комплексы фиксации нарушений.

- Скручивание номера - следующий этап развития наших автомобилистов. Но мы этот вопрос тоже проработали и теперь штрафы владельцам выписывают по VIN-номеру, который есть на лобовом стекле и по которому ГИБДД может вычислить владельца, - заявил зампредседателя комитета по транспорту исполкома Казани Марат Хисамутдинов.

Но недавно водители начали скрывать и VIN-номера, при этом на старых отечественных машинах он находится под капотом. Также автомобилисты берут алюминиевую пластину, сгибают, делают две дырочки, надевают на госномер и закрывают на маленький замочек, а задние номера скручивают.

Поэтому инспекторы звонят в таких случаях в 112 о найденной подозрительной машине, в которой может быть взрывчатка. Водитель, как правило, увидев экстренные службы, подходит к своему авто и на него составляется протокол.

Инспектор, проверяющий номера, рассказал о том, что им во время патрулей часто угрожают.

- Нас не любят так же, как гаишников, кому хочется платить 2,5 тысячи за неоплату парковки? Кто-то начинает кричать, мол, вы не имеете права подходить к моей машине, это моя собственность, кто-то пытается обвинить, что мы их машину поцарапали, когда бумажку, которой номер был закрыт, срывали. Бывало, что и кольцом окружали по десять человек, слава богу, до драки дело не дошло, - заявил инспектор.

Напомним, сейчас в Казани на платных парковках есть 3 тысячи мест. Стоимость парковки составляет от 30 до 70 рублей в час.

Ранее сообщалось, чтов Казани на улице Сибгата Хакима появятся три новые платные парковки вместимостью 259 машиномест.