"Минтранс: во всех российских городах должны быть велодорожки"

Во всех российских городах должны быть велодорожки, полагают в Минтрансе. Как следует из ведомственных методических рекомендаций об организации велоинфраструктуры, это позволит сократить количество автомобильных поездок на небольшие расстояния — до 15 км, что поможет в решении транспортных и экологических проблем. Скорость потока машин на трассах, по которым пролегают велодорожки, предлагается сократить до 40 км/ч, отмечают "Известия".

Появление велосипедной инфраструктуры повысит удобство передвижения на расстояния до 10–15 км. Если граждане будут передвигаться на велосипедах, это позволит разгрузить дороги, повысить доступность территорий и даже снизить затраты на здравоохранение.

Минтранс предлагает создавать веломаршруты нескольких типов. Первый — дорожки городского значения. Они должны обеспечивать «деловые поездки... на расстояние 5–15 км и рекреационные поездки протяженностью 10–50 км» и располагаться «в зоне наиболее активных перемещений велосипедистов», соединяя территориальные образования (жилые кварталы, офисные и образовательные центры и т.д.).

Велодорожки районного значения длиной 2–10 км будут прокладывать вдоль основных улиц района, создавая наиболее короткий путь между его центром и участками жилой застройки (при этом во дворах велодорожек быть не должно). Также предлагается создавать небольшие велодорожки местного значения.

Местным властям также рекомендовано предусмотреть возможность перевозки велосипедов на общественном транспорте и наличие велопарковок.