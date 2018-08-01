В Татарстане KIA Rio врезался в автомобиль и скрылся с места ДТП: пострадала женщина

В Набережных Челнах накануне вечером произошло ДТП на проспекте Чулман, в результате которого пострадала женщина. Информация об этом появилась в соцсетях, пишет progorodchelny.ru.

Как рассказали в ГИБДД, водитель автомобиля KIA Rio при перестроении слева направо, не уступил дорогу LADA Kalina и столкнулся с автомобилем. Пострадал водитель LADA — 30-летняя женщина.

Водитель KIA скрылся с места ДТП, в настоящее время ведется его поиск, устанавливаются все подробности происшествия.