В Казани на улице Гагарина подожгли сразу четыре автомобиля

В Казани сегодня ночью на улице Гагарина неизвестный поджег сразу четыре автомобиля, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Пожар начался около 2 часов ночи, очевидцы сообщили спасателям. Сначала загорелся BMW, однако затем огонь начал перекидываться и на другие припаркованные автомобили - Opel, "Лада" и KIA. Среди этих машин незначительно пострадал лишь Opel, водитель успел отогнать машину от пожара.

BMW, KIA и "Лада" пострадали от огня настолько серьезно, что восстановить их будет очень сложно.

Приехавшие сотрудники МЧС потушили пожар. В результате инцидента никто не пострадал, сейчас ведется розыск поджигателя.