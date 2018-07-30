В Казани массово проверяют городские и междугородние автобусы

В Казани ГИБДД накануне начала массово проверять городские и междугородние автобусы, проверки продолжатся и сегодня. Об этом сообщили в отделе пропаганды ведомства.

Особое внимание уделяется соблюдению режима труда и отдыха водителей с использованием технических средств контроля.

Инспекторы будут искать водитель, нарушающих правила перевозки пассажиров, управляющих автобусами с техническими неисправностями или без документов.