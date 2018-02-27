«Вода доставала до шеи»: в Татарстане двое оказались в плену в полузатопленном авто

В Елабужском районе Татарстана сегодня ночью двое пьяных парней 24-х и 28-и лет едва не утонули в Mitsubishi Lancer, упавшем с моста в реку Тойма, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Предварительно, около 1:30 у села Поспелово водитель иномарки снес ограждающий дорогу отбойник в виде металлической трубы, в результате в авто смяло и едва не срезало крышу, а затем на машине пролетел пять метров и въехал в реку. Сами парни выбраться из авто не могли - их зажало крышей.

- К моменту прибытия спасателей автомобиль был в метре от берега, по крышу погружен в воду, торчала только задняя часть багажника, вода доставала пострадавшим уже до шеи, - сообщили в МЧС.

Спасатели вытащили пострадавших, с черепно-мозговыми травмами и переохлаждением их госпитализировали.