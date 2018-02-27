В Казани сбитый пешеход сбежал после ДТП

В Казани на улице Беломорская накануне вечером сбитый водителем "Лады" пешеход убежал после ДТП, об этом сообщает телеканал "Татарстан 24".

По словам водителя, переходивший дорогу в неположенном месте пешеход выскочил внезапно между двумя автобусами, при этом сама "Лада" ехала со скоростью около 20 км/ч, поэтому удар получился несильным.

После столкновения мужчина самостоятельно встал и убежал с места ДТП. Водитель попытался его догнать, но не смог.

У автомобиля треснуло лобовое стекло, восстанавливать его водителю придется за свой счет.