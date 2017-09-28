В Челнах водителя, который протаранил 12 машин, оштрафовали на 30 тысяч рублей

В Набережных Челнах суд оштрафовал на 30 тысяч рублей и дополнительно лишил водительских прав еще на 1 год и 11 месяцев 41-летнего водителя Hyundai Creta, который протаранил 12 авто. Об этом стало известно сегодня в суде.

Напомним, все произошло днем 14 мая во дворе дома в 59-м комплексе. По словам очевидцев, водитель влетел на газон, после чего выехал на придомовую дорогу и начал таранить припаркованные автомобили, а также сбил женщину с ребенком. Пострадавшая получила ушиб плеча и голени, ребенок не пострадал. Всего водитель врезался в 12 припаркованных автомобилей.

Ранее его лишили водительских прав на полтора года за оставление места ДТП. Сегодня за отказ пройти медицинское освидетельствование он получил в суде наказание в виде штрафа и лишения права управлять автомобилем сроком на 1 год и 11 месяцев, в совокупности он будет лишен прав 3 года и 4 месяца.