В Казань привезли почти сотню новых «красных» автобусов с увеличенными форточками

За последние годы автобусный парк города обновился на 45 процентов

Казанским перевозчикам передали 94 новых красных автобуса "МАЗ", закупленных перед Чемпионатом мира по футболу, среди характерных их особенностей - больший размер форточек и автоматическая коробка передач. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Автобусы были куплены «ПАТП-2», «ПАТП-4», «КПАТП-9» и «УМ-4», которые обслуживают в общей сложности 80% автобусных маршрутов.

Новые автобусы полностью низкопольные, на входах в салон есть раскладные пандусы, в салонах более совершенная система вентиляции и увеличенные форточки, внутри и по периметру автобуса установлены 4 камеры, изображения с которых выводятся на монитор в кабину водителя. В автобусах 28 сидений, а общая пассажировместимость – 105 человек. Из технических преимуществ – двигатель марки Mercedes и автоматическая коробка передач.

Общественный транспорт Казани с учетом данной поставки станет одним из самых новых в стране, всего за последние годы автобусный парк обновился на 45 процентов.

В ближайшем будущем будут также куплены 104 автобуса «НЕФАЗ» и «Lotos», работающие на газомоторном топливе.