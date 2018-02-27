ДТП в РТ: «Мерседес» после столкновения отбросило в столб, а «Нива» протаранила забор

В Буинске после лобового столкновения «Мерседес» отбросило в столб, а «Нива» протаранила забор. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

ДТП произошло накануне днем по улице Вахитова.

- Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли из «Нивы» водителя и передали его врачам, - рассказали в МЧС.

В настоящее время выясняются подробности происшествия.